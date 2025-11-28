Für 2025 gehen die ZKB-Ökonomen neu noch von einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 0,7 Prozent aus nach zuvor erwarteten 1,4 Prozent, wie aus einer am Freitag veröffentlichten ZKB-Studie hervorgeht. Für 2026 erhöhen sie ihre Wachstumserwartungen derweil auf +1,3 Prozent von +1,1 Prozent. Und für 2027 wird nach wie vor ein BIP-Anstieg von 1,5 Prozent erwartet.