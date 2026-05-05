Für 2026 rechnen die Expertinnen und Experten nun mit einer Dividende von 8,50 Franken je Aktie nach zuvor 9 Franken, für 2027 mit 9,30 Franken statt 9,80 Franken und für 2028 mit 10,40 Franken anstelle von 10,60 Franken. Für 2029 wurde die Schätzung hingegen leicht auf 11,60 Franken von zuvor 11,40 Franken angehoben. Mit diesen angepassten Werten liegt die ZKB jedoch mehrheitlich über den Markterwartungen. Der Konsens sieht für 2026 eine Dividende von 8,24 Franken, für 2027 von 9,23 Franken, für 2028 von 10 Franken und für 2029 von 11,60 Franken vor.