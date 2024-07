Also dürfte Roche nach wie vor weniger dynamisch unterwegs sein als Novartis.

Ja, aber das könnte sich im zweiten Halbjahr ändern – die Wachstumsraten beim Umsatz der beiden Unternehmen sollten sich ab 2025 angleichen. Roche-CEO Thomas Schinecker muss Kosten in Forschung und Entwicklung sowie Marketing senken und das Unternehmen effizienter machen. Dies sollte sich im zweiten Halbjahr erstmals in den Zahlen zeigen. Bei Novartis steht in den nächsten Jahren mehr Erosion durch Generika respektive Biosimilars als bei Roche an. Und Roche verfügt über die Diagnostics Division, die von Patenten weniger abhängig ist. Allerdings sind die Erwartungen an Roche stark heruntergekommen: Der Abschlag auf den Gewinn beträgt 30 Prozent. Das ist wirklich signifikant.