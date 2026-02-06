Denn gerade die Nullzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wird auch im laufenden Jahr eine Herausforderung sein. Bekanntlich hatte die SNB den Leitzins Mitte 2025 auf null gesetzt. Dies dürfte den Prognosen der Bank zufolge auch noch länger der Fall sein. Nichtsdestotrotz konnte die ZKB den Erfolg aus dem zentralen Zinsengeschäft 2025 in etwa auf dem Vorjahresniveau halten.