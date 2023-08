Der Pharmakonzern Novartis konnte bei den publizierten Quartals- und Halbjahreszahlen in diesem Jahr überzeugen. Seit Jahresbeginn sind die Valoren des Basler Unternehmens um 7 Prozent in die Höhe geklettert, während für den Swiss Market Index (SMI) nur ein bescheidenes Plus von 2 Prozent resultierte.