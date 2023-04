Bei den Devestitionen rechnet die ZKB auch das Tiefkühlgeschäft mit einem Gegenwert von 9 bis 15 Milliarden hinein - dazu gehört auch Buitoni, das wegen einem Gerichtsfall in Frankreich in den Schlagzeilen stand. Nestlé hat jetzt jedoch gemäss Medienberichten den Geschädigten der im März 2022 verunreinigten Buitoni-Pizzas in Frankreich in einem aussergerichtlichen Vergleich eine Entschädigung in unbekannter Höhe bezahlt. Ursprünglich hatte der Anwalt (Vertreter von 63 Geschädigten) eine Summe von 250 Millionen Euro gefordert, was laut ZKB vermutlich jetzt unterschritten wurde.