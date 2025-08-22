Das klingt positiver als andere Analystenkommentare, die auf die Halbjahreszahlen gefolgt waren. Der Experte von Research Partners rechnet mit einer bedeutenden Verlangsamung der Umsatzdynamik und des operativen Leverage in den nächsten drei Semestern. Auch er hat nach den Halbjahreszahlen die Prognosen zum Gewinn je Aktie gesenkt. Zudem hat er das Rating auf «Halten» von «Kaufen» gesetzt und das Kursziel um 6 Franken auf 83 Franken reduziert. Eine Kaufgelegenheit sieht er demnach nicht.