Grund für die Kursverluste der vergangenen Wochen waren Gewinnmitnahmen sowie ein Zwischenfall in der Produktionsanlage eines Lieferanten von Logitech. Während das Unternehmen mit Umsatzeinbussen in Höhe von 200 Millionen Dollar rechnet, geht die ZKB von nur 71 Millionen Dollar aus. Dieser Effekt dürfte zudem durch ein starkes Geschäft im Bereich Video-Collaboration kompensiert werden. «Wir erachten die Aktien als attraktiv bewertet und sehen für Logitech gute Chancen auf langfristiges Wachstum durch eine Expansion bei Firmenkunden», schreibt der zuständige ZKB-Analyst ausserdem.