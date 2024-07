Mit dem Kauf stärke die Bank den Geschäftsbereich Custody Services. Sie will in dieses mehrheitlich von institutionellen Kunden genutzten Dienstleistungsangebot investieren. Der Bereich umfasst neben der globalen Verwahrung und Administration von Vermögenswerten auch das unabhängige Investment Reporting, das die Kantonalbank ihrer Custody-Kundschaft bereits seit 2006 in Zusammenarbeit mit der Complementa ausliefere.