Mehr Familien in der Stadt

Familien haben es seit langem schwer, in grossen Städten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Interessanterweise hat ihr Anteil in der Stadt Zürich von 2014 bis 2021 trotz der hohen Mieten um 1,3 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent zugenommen, so die ZKB.