Das britische Handelsunternehmen habe Boss mitgeteilt, dass es den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm nicht mehr unterstütze, erklärte Boss am Freitag in einer Pflichtmitteilung. Sturm habe Frasers zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht Aufsichtsratschef bei Boss bleiben wolle, hiess es weiter.