Der Umsatz konnte in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zwei Prozent auf gut 4,6 Milliarden Euro gesteigert werden. In der Linienschifffahrt trug dazu vor allem eine etwas höhere Transportmenge von 3,44 Millionen Standardcontainern (TEU) (Q2/2024: 3,06 Mio. TEU) bei. Die durchschnittliche Frachtrate sank im zweiten Quartal auf 1324 Dollar je TEU nach 1422 Dollar im Vorjahreszeitraum, während sie sich auf Halbjahressicht fast auf dem Vorjahresniveau halten konnte.