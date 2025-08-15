Begrenzte Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit

Die UBS-Experten sind sich allerdings auch bewusst, dass Donald Trump unberechenbar ist, was die Abwärtsrisiken für die Schweizer Wirtschaft entsprechend erhöhe. Falls der Zollsatz von 39 Prozent bestehen bleiben sollte, könnte laut der Analyse das Schweizer BIP-Wachstum über vier Quartale um bis zu 0,4 Prozentpunkte sinken. Die Schätzung basiert auf dem Anteil der Bruttowertschöpfung nach Sektoren, die direkt oder indirekt dem US-Export ausgesetzt sind, und geht von einem Rückgang der Schweizer Exporte in die USA um ein Viertel aus.