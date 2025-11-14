Die USA haben laut «Neuen Zürcher Zeitung» seit April schätzungsweise mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Zöllen auf Schweizer Einfuhren eingenommen. Die offiziellen US-Zolldaten lägen wegen des Shutdowns nur bis Juli vor. Bereits ab April seien die Einnahmen sprunghaft angestiegen und hätten im Juli 220 Millionen Dollar erreicht.