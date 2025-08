Er ist daher der Ansicht, dass die Zölle von 39 Prozent «schwer neu zu verhandeln» sein werden, zumal sich weder der Handelsüberschuss von fast 40 Milliarden US-Dollar noch die Massnahmen zur Begrenzung der Aufwertung des Schweizer Frankens in absehbarer Zeit ändern würden. Schweizer Sanktionen als Antwort sind laut Nell ebenfalls keine gute Idee, denn «der Anteil der Schweiz an der Geschäftswelt, am Militär oder an anderen Bereichen der USA ist minimal».