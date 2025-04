Diese Erwartungen beinhalteten einige Annahmen über die Auswirkungen der Zölle, sagte der Sprecher. P&G wisse aber noch nicht genau, in welchem ​​Ausmass sich diese auf die Kosten auswirken werden. Der Konzern importiert Rohstoffe, Verpackungsmaterialien und einige Fertigprodukte aus China in die USA. Auch in den USA hergestellte und nach Kanada exportierte Waren könnten von Zöllen betroffen sein, sagte der Sprecher. Der Grossteil – etwa 90 Prozent – dessen, was P&G in den USA verkauft, werde jedoch im Inland produziert. P&G hatte zuvor erklärt, möglicherweise die Preise erhöhen zu müssen, um die Zölle auszugleichen.