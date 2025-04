Zu Beginn dieses Jahres versuchte Apple, sich wieder in die Gunst Trumps zu bringen, indem es versprach, in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden Dollar in den USA zu investieren - eine leichte Beschleunigung der Rate unter Präsident Joe Biden, wenn man die Inflation nicht berücksichtigt. Im Rahmen dieses Vorstosses kündigte das Unternehmen an, dass es einige KI-bezogene Server in Texas produzieren werde. Vor kurzem hat das Unternehmen auch mit der Produktion einer kleinen Anzahl von Chips in einer Anlage in Arizona begonnen.