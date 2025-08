Unsicherheit gilt als «Gift» an den Börsen, weswegen das Hin und Her um Höhe und Fristen der Strafzölle den Börsen in den vergangenen Tagen das Wasser abgrub. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag nach Ablauf der Frist für Länder ohne Handelsabkommen mit den USA per Dekret neue Strafzölle bis zu 50 Prozent verhängt. In Kraft treten sollen sie am 7. August.