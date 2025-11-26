Zunehmende Kreditrisiken für Banken

Die gute Nachricht: Die Banken im Euroraum stehen aus Sicht der EZB, die die grössten Geldhäuser im Währungsraum direkt überwacht, insgesamt solide da. Die Institute verdienten gut und hätten sich dank reichlicher Reserven für Krisenzeiten «als widerstandsfähig gegenüber den jüngsten Schocks erwiesen», stellt die EZB fest. Zum Problem werden könnte für Banken jedoch, wenn Unternehmen, die stark von Zöllen betroffen sind, bei der Rückzahlung von Krediten in Schwierigkeiten geraten.