«Deutsche Unternehmen befürchten, dass sich der China-Effekt in Indien wiederholen könnte: Mittelfristig glauben sie, dass ihnen hier neue ernstzunehmende Konkurrenz erwächst - nicht nur in Indien und Asien, sondern auf dem Weltmarkt», sagt Glunz. Investitionen in Indien stünden daher hoch im Kurs.