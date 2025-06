In den Monaten März und April waren die Exporte noch um 12,4 Prozent beziehungsweise 8,1 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Fabriken hatten ihre Lieferungen in die USA und zu anderen ausländischen Herstellern beschleunigt, um den hohen Zöllen von US-Präsident Trump gegen China und den Rest der Welt zuvorzukommen. Im Mai gab es dann zwar etwas Erleichterung für die chinesischen Exporteure, als Peking und Washington vereinbarten, die meisten ihrer Zölle für 90 Tage auszusetzen. Dennoch blieb die Lage im Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt angespannt. Mit besonderer Aufmerksamkeit wurde deshalb auf geplante Gespräche zwischen Vertretern aus China und den USA an diesem Montag in London gewartet.