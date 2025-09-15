Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump am 7. August verhängten Einfuhrzölle von 39 Prozent auf Waren aus der Schweiz. Trump begründete den Schritt mit der Höhe des US-Handelsdefizits mit dem Alpenland. Die USA sind der grösste Einzel-Exportmarkt der Schweiz. Die Zölle hatten bei Schweizer Unternehmen für Ärger und Bestürzung gesorgt. Seitdem bemüht sich die Regierung in Bern um eine Vereinbarung mit der Trump-Regierung, um die Abgaben zu senken.