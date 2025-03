Gibt es bei Lindt & Sprüngli ein Szenario für fallende Kakaopreise - konkret: Würden Sie in diesem Fall die Preise wieder senken oder doch eher die Margen verteidigen respektive steigern?

Zunächst glauben wir an die Gesetze des Marktes. Der hohe Kakaopreis macht den Anbau lukrativ. Das erleben wir speziell in Mittelamerika, wo der hohe Preis tatsächlich bei den Farmern ankommt und diese nun vermehrt in den Anbau investieren. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem ausgewogenen Verhältnis von Angebot und Nachfrage. So gesehen ist der Preis momentan unerklärlich hoch - da sind Übertreibungen im Markt. Wir gehen also von einer Preiskorrektur aus.