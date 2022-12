Der "Januar-Effekt" habe sich in den vergangenen Jahren auf den November verschoben, heisst es im Kommentar der Investmentbank. Im November hat der S&P 500 ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnet. Seit Oktober hat der US-Index knapp 11 Prozent dazugewonnen. Angetrieben von Erwartungen an eine wieder weniger straffe Geldpolitik und befeuert von einer in den USA zuletzt sinkenden Inflationsrate sind die Erwartungen gestiegen. Allerdings hat der S&P 500 seit Anfang Dezember wieder einen Rückgang um rund 2 Prozent verzeichnet.