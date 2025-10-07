Schmid hatte zusammen mit zehn anderen Mitgliedern des Fed-Gremiums bei der vergangenen Sitzung für die eher verhaltene Zinssenkung gestimmt. Er halte dies angesichts der anhaltenden Anzeichen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes für eine «angemessene Risikomanagementstrategie», sagte er nun. Nur einer der Fed-Verantwortlichen - der Trump-nahe Stephen Miran - hatte im September eine deutlichere Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte gefordert.