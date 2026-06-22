SLB: Analyst prognostiziert Mehrjahreshoch

Zu SLB hat der verantwortliche Experte der US-Bank Goldman Sachs Stellung genommen. Er hält am «Buy»-Rating fest und sieht das Preisziel neu bei 63 Dollar. Es entspricht dem Stand, den die Aktien zuletzt im Herbst 2018 hatten. Das Unternehmen sei «gut positioniert, um von den langfristigen Chancen im globalen Ölfeldgeschäft zu profitieren, die durch die anhaltenden Störungen und die sich verändernde Angebotsdynamik im Nahen Osten ausgelöst werden», erklärte der Goldman-Sachs-Analyst gegenüber CNBC.