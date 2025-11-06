Der Betriebserfolg (aus Vermietung) stieg um 11,3 Prozent auf 4,6 Millionen Franken, das Betriebsergebnis um 13,0 Prozent auf 3,4 Millionen. Unter dem Strich verblieb ein deutlich höherer Gewinn von 4,3 Millionen Franken (Vorjahr: 2,4 Mio). Zur Entwicklung trugen vor allem auch positive Neubewertungen von 2,2 Millionen Franken bei. Im Vorjahr waren es 0,5 Millionen gewesen.