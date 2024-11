Erfolgreiche Neuvermietung in Bern

Einen besonderen Erfolg erzielte Züblin mit dem Abschluss eines 10-jährigen Mietvertrags für rund 1800 Quadratmeter einer Liegenschaft in Bern. Seit dem 1. Juli 2024 habe der Mieter - ein Medizintechnikunternehmen - die Arbeit in den Bereichen Forschung und Vertrieb am Standort aufgenommen. Mit dieser Vermietung sei der Leerstand im Objekt auf 27,9 von zuvor 47,5 Prozent gefallen.