Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 will Züblin den Fokus auf die Erneuerung wichtiger Mietverträge, die Vermietung verfügbarer Flächen und ein kostenbewusstes Immobilienmanagement legen. Zudem prüft die Gesellschaft die Zusammensetzung ihres Immobilienportfolios im Rahmen einer Beurteilung strategischer Optionen. Weitere Angaben dazu wurden in der Mitteilung nicht gemacht.