Der Umsatz von Coca-Cola zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Aus eigener Kraft steigerte der US-Konzern die Erlöse um 6 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie legte vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu. Auch der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie fiel besser aus als gedacht, er stieg um 6 Prozent auf 0,82 Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen höhere Aufwendungen.