⁠Der Umsatz des Getränkeriesen stieg um 6,4 ⁠Prozent auf 24,18 Milliarden Dollar, wie PepsiCo am Donnerstag ‌mitteilte. Analysten hatten mit 23,95 ‌Milliarden Dollar gerechnet. Das Geschäft ​mit Snacks in Nordamerika schwächelte allerdings. «Die Ergebnisse des Quartals wurden gedämpft, da sich die Entwicklung im US-Lebensmittel- und Getränkebereich angesichts der angespannten Budgets ‌der Verbraucher abschwächte», erklärte Konzernchef Ramon Laguarta.

Der Konzern hatte in Nordamerika die Preise für Marken ​wie Lay's und Doritos gesenkt, um ​Kunden zurückzugewinnen. Der organische Umsatz ​im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft sank geichwohl um rund zwei Prozent. ‌Für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte der Vorstand seine Prognosen. Er rechnet demnach mit einem organischen ​Umsatzplus ​zwischen zwei und vier ⁠Prozent. Der Kerngewinn je Aktie ​soll währungsbereinigt um ⁠vier bis sechs Prozent zulegen. Im abgelaufenen ‌Quartal lag er bei 2,20 Dollar.

(Reuters)