Der Konzern hatte in Nordamerika die Preise für Marken ​wie Lay's und Doritos gesenkt, um ​Kunden zurückzugewinnen. Der organische Umsatz ​im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft sank geichwohl um rund zwei Prozent. ‌Für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte der Vorstand seine Prognosen. Er rechnet demnach mit einem organischen ​Umsatzplus ​zwischen zwei und vier ⁠Prozent. Der Kerngewinn je Aktie ​soll währungsbereinigt um ⁠vier bis sechs Prozent zulegen. Im abgelaufenen ‌Quartal lag er bei 2,20 Dollar.