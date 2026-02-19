Hotel & Gastronomie ebenfalls positiv

Im Segment Hotel & Gastronomie sei die Entwicklung ebenfalls erfreulich. Der Ertrag stieg um 3,8 Prozent auf 16,1 Millionen Franken. Bei der Beherbergung hätten sich die Serviced Appartements einer regen Nachfrage erfreut, in den beiden Hotels sei es bei einzelnen grösseren Geschäftskunden zu Umsatzrückgängen gekommen. Durch die Verbreiterung der Kundenbasis sei dies aber überkompensiert worden. In der Gastronomie stiegen die Umsätze im neugestalteten Restaurant «aigu» und glichen die tieferen Umsätze im «Secret Garden» aus. Die Gross Operating Profit-Marge (GOP) legte auf 41,1 von 39,3 Prozent im Vorjahr zu.