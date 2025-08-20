Nach einem positiven Neubewertungseffekt von 11,5 Millionen Franken lag dieser nun mit plus 50,1 Millionen nochmals massiv über dem Vorjahreswert. Aber auch unter Ausklammerung der Neubewertungen und Sondereffekte erhöhte sich der Reingewinn um 10,1 Prozent auf 19,9 Millionen Franken. Dadurch wird auch der Ausblick für den Jahresgewinn leicht erhöht.