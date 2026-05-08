Nur Ungarn ist noch günstiger

Und im internationalen Vergleich? Da bleibt die Schweiz für Konzerne laut dem PwC-Steuervergleich attraktiv. Selbst Hochsteuerkantone wie Bern bewegen sich in Sachen fiskalischer Belastung nur im europäischen Mittelfeld. Tiefsteuerkantone wie Luzern oder Zug spielen dagegen europaweit ganz vorne mit. In der EU besteuert nur Ungarn Unternehmen noch günstiger. Der Satz liegt bei schlappen 9 Prozent.