Der Unternehmer hat kurz nach der Übernahme der Hans Hassler AG 2021 auch die kleinere Parkett-Maier AG übernommen, die seither als Schwestergesellschaft geführt wird. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Unternehmen. Ob auch die Parkett-Maier AG vor dem Ende steht, liess sich am Mittwoch nicht herausfinden. Derzeit scheint das Geschäft noch offen zu sein. Der Standort in Zürich ist telefonisch erreichbar. Man verweist auf Steinegger, der eine entsprechende Blick-Anfrage bis anhin unbeantwortet gelassen hat.