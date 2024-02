Die rasche Weitergabe der Zinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank an die Kundschaft habe zu einem «erfreulichen» Neugeldzufluss beigetragen. So nahmen die Kundengelder laut den Angaben um 506,3 Millionen Franken zu. Per Ende Jahr betreut die Zuger Kantonalbank 13,1 Milliarden Franken an Kundengeldern, was einem Wachstum von 4,0 Prozent entspricht.