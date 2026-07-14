Für das zweite Semester gibt sich die ZGKB zurückhaltend: Sie erwarte weiterhin ein anspruchsvolles Zinsumfeld, sehe jedoch gute Chancen für weiteres Wachstum im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, heisst es in der Mitteilung. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet sie aufgrund vorjähriger Sondereffekte und dem veränderten Zinsumfeld mit einem niedrigeren Ergebnis als im Vorjahr.