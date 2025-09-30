Bei der Zuger Kantonalbank (ZGKB) wird es kommendes Jahr zu einem Wechsel an der Spitze des Bankrats kommen: Präsident Urs Rüegsegger tritt zur kommenden Generalversammlung vom 9. Mai 2026 nach sechs Jahren an der Spitze der Bank zurück.
Nachdem die Vakanzen im Bankrat und in der Geschäftsleitung besetzt werden konnten und eine neue Strategie erarbeitet wurde, seien die Voraussetzungen «ideal», um die strategische Führung in neue Hände zu übergeben, erklärte Rüegsegger am Dienstag in einem Communiqué. Der Bankrat bedauert den Entscheid und leitet umgehend das Nachfolgeprozedere ein.
(AWP)