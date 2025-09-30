Nachdem die Vakanzen im Bankrat und in der Geschäftsleitung besetzt werden konnten und eine neue Strategie erarbeitet wurde, seien die Voraussetzungen «ideal», um die strategische Führung in neue Hände zu übergeben, erklärte Rüegsegger am Dienstag in einem Communiqué. Der Bankrat bedauert den Entscheid und leitet umgehend das Nachfolgeprozedere ein.