Wachstum im Anlagegeschäft und ein einmaliger Effekt im Zinsengeschäft führten dazu. Der Druck auf die Zinsmarge bleibt indes hoch. Der Reingewinn stieg um 7,1 Prozent auf 131,1 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Der Geschäftserfolg, der bei Banken das Mass für die operative Leistung ist, nahm um 6,7 Prozent auf 151,7 Millionen zu.