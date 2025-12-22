Holcim sei weiterhin überzeugt, dass die Gerichte nicht der geeignete Ort seien, um der globalen Herausforderung des Klimawandels zu begegnen, so das Communiqué weiter. Die Frage, wer wie viel CO2 ausstossen dürfe, solle eine Kompetenz des Gesetzgebers und keine Frage für ein Zivilgericht sein. Ausserdem sei Holcim fest entschlossen, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.