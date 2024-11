«Mittlere zweistellige Millionenhöhe»

Was das Herrenhaus kostet, ist nicht bekannt. In welche Richtung es preislich geht, zeigt ein Hinweis im Kleingedruckten der Annonce. «Besichtigungstermine können nur gegen Vorlage eines Bonitätsnachweises in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe arrangiert werden», heisst es da. Das schränkt den Kreis der möglichen Käufer ein. Fragen von Blick, warum er sich vom Herrenhaus trennen will, wollte Nikolajsen nicht beantworten. Im Inserat heisst es nur: «Der St. Karlshof wartet darauf, neu belebt und bespielt zu werden.»