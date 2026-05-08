Die Unsicherheit geht auf neue Gesetze der Regierung von US-Präsident Donald Trump zurück. Diese schränken Subventionen für Unternehmen ein, an denen ‌chinesische Firmen mit mehr als 25 Prozent beteiligt sind oder die von ihnen «effektiv kontrolliert» werden. Das US-Finanzministerium hat jedoch noch keine ​vollständigen Richtlinien zur Umsetzung des Gesetzes veröffentlicht. Grosse ​Solar-Installateure wie Sunrun sowie Banken ​und Versicherer ziehen sich daher aus Sorge vor einer möglichen Rückforderung ‌von Steuergutschriften zurück, hiess es weiter.