Die «Bild»-Zeitung zitierte aus einer Vorlage für den Aufsichtsrat, wonach der VW-Vorstand weitere 55'000 bis 70.000 Stellen streichen wolle - zusätzlich zu dem bereits vereinbarten Abbau von 50'000 Arbeitsplätzen. Weltweit beschäftigt Volkswagen mehr als 650.000 Menschen. In vier deutschen Werken in Zwickau, Emden, Hannover (Nutzfahrzeuge) ‌und Neckarsulm (Audi) könnte zwischen 2031 und 2035 die Produktion auslaufen, wie «Bild» und das Magazin «Der Spiegel» berichteten. In diesen vier Fabriken arbeiten 40'000 Menschen. Blume wolle dort angesiedelte Modelle künftig in Osteuropa bauen. Für die deutschen Standorte würden andere Zwecke gesucht, etwa ein Verkauf an Rüstungsunternehmen oder die Fertigung von in China entwickelten Autos. Letzteres gilt Insidern zufolge vor allem für Zwickau als Option.