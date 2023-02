Klein wird CEO of Banking, dazu CEO der CS of the Americas und CEO von Credit Suisse First Boston. Da gibts einige Interessenkonflikte.

Absolut, dann ist Klein noch Special Advisor von CEO Körner. Wir fordern deshalb, dass die Fairness Opinion, welche die Deutsche Bank zum Kaufpreis von 175 Millionen gemacht hat, publiziert wird. Und dann kommt noch dazu, dass der neue Finanzchef der CS früher Teasurer der Deutschen Bank war, welche die Bewertung vornahm. Die CS hatte in der Vergangenheit einige gröbere Probleme in der Governance, da dürfte man doch erwarten, dass man in diesem Bereich keine Angriffsfläche bietet.