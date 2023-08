Sorge wegen des Vertrauens der Investoren

Eine weitere Sorge gilt den Auswirkungen auf das diplomatische Ansehen Europas und das Vertrauen der Investoren, zumal die USA mit grünen Subventionen und Steuererleichterungen in zigfacher Milliardenhöhe locken. "Es ist schon etwas ironisch, dass Europa diese Probleme hat, während die Vereinigten Staaten endlich die Kurve kriegen", sagte Bob Ward, Direktor für Politik und Kommunikation am Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment an der London School of Economics and Political Science.