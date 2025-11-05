Vikas Pershad, Portfoliomanager für asiatische Aktien bei M&G Investments, war angesichts des Marktrummels praktisch die ganze Nacht in Singapur wach. «Ich habe die Märkte verfolgt, bis ich ins Bett ging – also bis die USA um 4 Uhr morgens schlossen –, habe ein kurzes Nickerchen gemacht und mich dann für Asien fertiggemacht», sagte er. «Wir sind so weit, so schnell gekommen; Investoren sollten nicht überrascht sein, wenn es morgen und übermorgen so weitergeht», fügte er hinzu und betonte, dass dies ein guter Zeitpunkt sein könnte, um nach Kaufgelegenheiten Ausschau zu halten.