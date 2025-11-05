Die Speicherhersteller Samsung und SK Hynix zogen am Mittwoch den südkoreanischen Leitindex Kospi zeitweise um bis zu 6,2 Prozent nach unten, bevor ein Grossteil der Verluste wieder aufgeholt wurde. Japans Advantest fiel zeitweise um 10 Prozent, während Taiwans grösster Aktienwert, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., mehr als 3 Prozent einbüsste. Alle gehören zu den Zulieferern von Nvidia.
Die Kursbewegungen löschten am Dienstag rund 500 Milliarden Dollar an gemeinsamer Marktkapitalisierung aus dem Philadelphia Semiconductor Index und einem Bloomberg-Index, der asiatische Chipaktien abbildet, am Mittwoch.
Der Ausverkauf unterstreicht, wie überdehnt die KI-getriebene Rally bei Halbleiterwerten geworden ist, nachdem diese Rekordhochs erreicht hatte. Chip-Hersteller haben seit einem Tief im April Billionen von Dollar an Marktwert hinzugewonnen, da Investoren auf eine stark steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung setzen. Die Korrektur zeigt jedoch die zunehmende Unsicherheit über das Gewinnpotenzial der Branche und die extrem hohen Aktienbewertungen – insbesondere, falls die Zinsen länger hoch bleiben.
«Ich würde jetzt nicht den Dip kaufen – ein Grossteil der Rally war nicht fundamental begründet, daher ergibt es keinen Sinn zu sagen, dass dies jetzt ein Value-Kauf ist», sagte Chauwei Yak, CEO des Multi-Strategie-Hedgefonds GAO Capital in Singapur. «Aber wenn einige der grossen Tech-Namen 15 Prozent, 20 Prozent fallen, dann könnten wir darüber nachdenken.»
Lange überfällig?
Warnungen führender Wall-Street-Manager vor einer überfälligen Korrektur belasteten den Sektor in dieser Woche, ebenso wie gesunkene Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank und der anhaltende US-Regierungsstillstand. Hedgefonds-Manager Michael Burry verstärkte den Ausverkauf zusätzlich, nachdem er bärische Wetten auf Palantir und Nvidia offengelegt hatte.
Palantir löste den Einbruch an der Wall Street mit einer Prognose aus, die die Anleger enttäuschte. Eine ähnliche Reaktion auf die nachbörslichen Ergebnisse und den Ausblick von Advanced Micro Devices verstärkte die Auswirkungen auf die asiatische Handelssitzung am Mittwoch.
«Es ist ein Meer aus Rot an den breiten Märkten, das ein düsteres und ernüchterndes Bild des Risikos zeichnet», sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone Group. «Wir müssen offen dafür bleiben, dass sich dies weiter ausbauen könnte. Einfach gesagt: Es gibt hier nicht viele Gründe zu kaufen.»
Die Sorge wächst, dass Aktien teuer erscheinen. Der Philadelphia-SOX-Index wird derzeit mit dem rund 28-Fachen der geschätzten künftigen Gewinne gehandelt, verglichen mit einem Fünfjahresschnitt von weniger als dem 22-Fachen. Einige sehen die Korrektur als etwas Positives, da sie einer Rally etwas Luft ablässt, die zu weit gelaufen war, und Aktien wieder etwas günstiger macht.
Potenzieller Einstiegszeitpunkt
Da globale Hyperscaler wie Amazon und Meta immer mehr Geld in KI investieren, dürften Chip-Hersteller und andere Tech-Unternehmen langfristig weiter von besseren Ergebnissen und steigenden Aktienkursen profitieren. Vorerst müssen institutionelle wie auch private Anleger mit der täglichen Volatilität umgehen. Der Retail Favorites Index der Goldman Sachs Group fiel am Dienstag um 3,6 Prozent – etwa das Dreifache des Rückgangs im S&P 500 Index.
Vikas Pershad, Portfoliomanager für asiatische Aktien bei M&G Investments, war angesichts des Marktrummels praktisch die ganze Nacht in Singapur wach. «Ich habe die Märkte verfolgt, bis ich ins Bett ging – also bis die USA um 4 Uhr morgens schlossen –, habe ein kurzes Nickerchen gemacht und mich dann für Asien fertiggemacht», sagte er. «Wir sind so weit, so schnell gekommen; Investoren sollten nicht überrascht sein, wenn es morgen und übermorgen so weitergeht», fügte er hinzu und betonte, dass dies ein guter Zeitpunkt sein könnte, um nach Kaufgelegenheiten Ausschau zu halten.
(Bloomberg)