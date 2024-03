Der von der UBS veröffentlichte UBS-CFA-Indikator stieg laut Mitteilung vom Mittwoch im März nochmals leicht um 1,3 Punkte auf 11,5 Zähler. Im Vormonat hatte der Index kräftig zugelegt und war das erste Mal seit zwei Jahren ins Plus gedreht. Nun sei das zunehmende Vertrauen in die Konjunktur auf breiter Front ersichtlich, so die Experten.