Das Fünfrappenstück ist ein Unikum im schweizerischen Geldsystem. Es wird als einzige Umlaufmünze aus Aluminiumbronze angefertigt - daher die an Gold erinnernde Farbe. Alle anderen Rappen- und Frankenstücke bestehen aus einer Kupfernickelmischung. Zudem: Laut aktuellen Umfragen wollen zwar 54 Prozent der Leute den «5er» abschaffen; die allermeisten aber wollen grundsätzlich am Bargeld festhalten. Lediglich 11,2 Prozent stellen Münzen und Noten infrage, wie die Edelmetallstudie 2025 des Händlers Philoro und der Universität St. Gallen besagt.