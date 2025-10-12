Kann Trump ohne Zustimmung eines Gouverneurs handeln?

Ja. Der Insurrection Act sieht Szenarien vor, in denen der Präsident die Zustimmung des Gouverneurs oder des Parlamentes eines Bundesstaates benötigt, aber auch Fälle, in denen eine Zustimmung nicht erforderlich ist. Gerichte haben sich zudem nur zögerlich in militärische Anordnungen eines Präsidenten eingemischt. Einen Freifahrtschein hat Trump aber nicht. So urteilte eine Bundesrichterin in Oregon kürzlich gegen Trumps Entscheidung, Truppen zu Protesten nach Portland zu schicken.