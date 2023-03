Die Thurgauer Versandapotheke Zur Rose hat jüngst den Verkauf ihres Schweizer Geschäfts an die Migros angekündigt. Damit verschiebt sich der Fokus vollständig auf das elektronische Arztrezept in Deutschland. Dieses soll ab Januar 2024 zum Standard werden und die Umsätze der Gruppe in neue Höhen hieven.

23.03.2023 09:18